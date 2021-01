ARKEMA : renforce son activité de colles à prise rapide de haute performance

Arkema a annoncé un investissement dans CMC (Crackless Monomer Company), une co-entreprise entre Bostik et la société taïwanaise Cartell Chemical Co, un fournisseur majeur de solutions cyanoacrylates, pour accélérer le développement et la production d'adhésifs haute performance à forte valeur ajoutée.



CMC, qui sera détenu à 51 % par Bostik pour un investissement d'environ 11 millions de dollars, produira des monomères cyanoacrylates de spécialités à l'échelle industrielle et à un coût compétitif, permettant à Bostik d'accélérer le développement d'adhésifs haute performance à forte valeur ajoutée destinés principalement aux marchés de l'électronique, du matériel médical et du bricolage.



Cet investissement complète l'acquisition d'Afinitica réalisée en 2018 et permet à Bostik d'élargir son portefeuille de colles à prise instantanée de haute qualité produites selon le procédé breveté et innovant " crackless ". Les adhésifs formulés grâce à ce procédé présentent des propriétés uniques offrant un confort supplémentaire aux utilisateurs finaux.



Ce projet est parfaitement cohérent avec la stratégie de croissance durable de Bostik.



Il s'inscrit dans la thématique du remplacement du collage traditionnel par des technologies de pointes, respectueuses pour l'environnement et favorisant l'allègement des structures.