Arkema : Bostik fait l'acquisition de Poliplas au Brésil

Bostik, société du groupe Arkema, renforce sa présence sur le marché brésilien en forte croissance des adhésifs pour le marché de la construction avec l'acquisition de Poliplas, leader dans les mastics et adhésifs à technologie hybride, annonce Arkema.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie de croissance ciblée d'Arkema dans les adhésifs et dans les régions à forte croissance.



Avec un chiffre d'affaires en forte croissance, de près de 10 millions d'euros en 2020, et une usine à São José do Rio Preto, dans l'État de São Paulo, Poliplas propose à plus de 2000 clients des solutions d'étanchéité et de collage de haute qualité dans plusieurs technologies utilisées dans le marché de la construction.





