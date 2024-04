Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 9 514 millions d'euros en 2023, en baisse de 17,6 % par rapport à l'an dernier dans un contexte macroéconomique plus difficile, marqué par une demande sous-jacente en retrait et des déstockages, tout d'abord en Europe puis se généralisant dans les autres régions du monde. La baisse des volumes s'établit à - 10 % globalement et affecte la plupart des marchés finaux importants du Groupe comme la construction, l'industrie ou les biens de consommation. Certains marchés tels que l'automobile ou l'énergie résistent nettement mieux, et la dynamique reste positive dans les solutions de haute performance répondant aux grandes tendances durables, en particulier dans les nouvelles énergies, les produits bio-sourcés ou recyclés, ainsi que dans les domaines de l'efficacité énergétique ou de l'allègement. L'effet prix négatif de - 6,1 % reflète la baisse de certaines matières premières et la normalisation du PVDF et de l'amont acrylique par rapport aux conditions particulièrement favorables de 2022. Arkema bénéficie par ailleurs du repositionnement de son portefeuille vers des solutions à plus forte valeur ajoutée. L'effet périmètre est faible et s'établit à + 0,7 %, incluant principalement la contribution additionnelle des adhésifs d'Ashland sur deux mois et de trois petites acquisitions, compensées partiellement par la cession de Febex en début d'année. L'effet change est négatif et s'élève à - 2,2 %, principalement en raison de la dépréciation du dollar US et du yuan chinois par rapport à l'euro.

La part des Matériaux de Spécialités dans le chiffre d'affaires augmente légèrement et représente désormais 92 % des ventes du Groupe en 2023.

Par ailleurs, la répartition géographique des ventes voit la part de l'Amérique du Nord se renforcer (37 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2023 contre 35 % en 2022), l'Asie et le reste du monde diminuer à 29 % versus 32 % en 2022 et l'Europe se maintenir (34 % du chiffre d'affaires en 2023 versus 33 % en 2022).

EBITDA et résultat d'exploitation courant