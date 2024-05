Lors de cette Assemblée générale, M. Thierry Le Hénaff est revenu sur la performance financière solide du Groupe en 2023 dans un environnement macroéconomique exigeant, avec des résultats en ligne avec la guidance annuelle et une excellente génération de trésorerie. Mme Marie-José Donsion, Directeur général Finance, a détaillé ces éléments lors de sa présentation et a également commenté les résultats du premier trimestre 2024 ainsi que les perspectives pour l'année.

Mme Emmanuelle Bromet, Directrice Développement Durable, est revenue sur les initiatives du Groupe en matière de décarbonation et les engagements d'Arkema en faveur de la biodiversité. M. Armand Ajdari, Chief Technology Officer, a par ailleurs illustré par quelques exemples les avancées du Groupe dans la mobilité verte.

Enfin, M. Thierry Pilenko, Président du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance a souligné le travail approfondi effectué par le comité et par le Conseil d'administration sur la gouvernance en place, notamment à l'occasion du renouvellement du mandat de M. Thierry Le Hénaff et la politique de rémunération proposée dans ce cadre. Il a de manière plus large présenté les éléments principaux de la politique de gouvernance de la Société.

Les résultats complets des votes et la retransmission de l'Assemblée générale seront disponibles dans les prochains jours sur le site internet de la Société www.arkema.com à la rubrique Investisseurs/Assemblée générale.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d'un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l'accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l'ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd'hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 % du CA du Groupe en 2023, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2023 et est présent dans près de 55 pays avec 21 100 collaborateurs.

