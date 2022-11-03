Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Arkema
  6. Actualités
  7. Synthèse
    AKE   FR0010313833

ARKEMA

(AKE)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 03/11/2022
80.28 EUR   -0.57%
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869703
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869752
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869699
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Arkema : Document AMF CP. 2022DD869676

03/11/2022 | 18:14
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD869676

02 novembre 2022

FR0010313833 - DD153950

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marc Schuller, COO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ARKEMA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 27 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : parts de FCPE

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 64.3500 Euro

VOLUME : 750.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 64.3500 Euro

VOLUME : 750.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Arkema SA published this content on 03 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 November 2022 17:12:03 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ARKEMA
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869703
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869752
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869699
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869688
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869756
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869693
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869687
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869698
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869683
PU
18:14Arkema : Document AMF CP. 2022DD869686
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ARKEMA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 11 360 M 11 205 M -
Résultat net 2022 1 057 M 1 043 M -
Dette nette 2022 1 660 M 1 637 M -
PER 2022 5,82x
Rendement 2022 4,18%
Capitalisation 5 962 M 5 881 M -
VE / CA 2022 0,67x
VE / CA 2023 0,70x
Nbr Employés 19 825
Flottant 92,4%
Graphique ARKEMA
Durée : Période :
Arkema : Graphique analyse technique Arkema | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ARKEMA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 80,74 €
Objectif de cours Moyen 103,97 €
Ecart / Objectif Moyen 28,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Thierry le Hénaff Chairman & Chief Executive Officer
Marie-José Donsion Chief Financial Officer
Armand Ajdari Chief Technology Officer
Marc Schuller Chief Operating Officer
Laurent Mignon Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ARKEMA-34.81%5 881
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION-25.52%68 973
AIR LIQUIDE-6.49%66 903
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-19.02%35 240
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.-15.21%25 464
GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.-15.60%22 145