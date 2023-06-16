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Arkema : Document AMF CP. 2023DD915296

16/06/2023 | 18:20
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2023DD915296

15 juin 2023

FR0010313833 - DD167198

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marc Schuller, Chief Operating Officer

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ARKEMA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : parts de FCPE

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 86.3100 Euro

VOLUME : 645.6100

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 86.3100 Euro

VOLUME : 645.6100

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 15 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Arkema SA published this content on 16 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2023 16:19:01 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 10 304 M 11 256 M -
Résultat net 2023 610 M 666 M -
Dette nette 2023 1 288 M 1 407 M -
PER 2023 10,1x
Rendement 2023 3,94%
Capitalisation 6 309 M 6 892 M -
VE / CA 2023 0,74x
VE / CA 2024 0,68x
Nbr Employés 21 100
Flottant 87,9%
Graphique ARKEMA
Durée : Période :
Arkema : Graphique analyse technique Arkema | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ARKEMA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 84,40 €
Objectif de cours Moyen 105,03 €
Ecart / Objectif Moyen 24,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Marie-José Donsion Chief Financial Officer
Armand Ajdari Chief Technology Officer
Marc Schuller Chief Operating Officer
Hélène Moreau-Leroy Senior Lead Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ARKEMA0.62%6 892
AIR LIQUIDE21.07%91 391
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION-1.23%70 632
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-1.13%40 321
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.10.53%29 850
NAN YA PLASTICS CORPORATION11.83%20 512
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