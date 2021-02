Arkema : Nominations au sein du Conseil d'administration d'Arkema et évolutions de la gouvernance

Regulatory News:

Sur proposition du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le Conseil d'administration d’Arkema (Paris:AKE), réuni le 24 février 2021, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra le 20 mai 2021, en remplacement de MM. Thierry Morin et Marc Pandraud et de Mme Yannick Assouad dont les mandats arrivent à échéance :

la nomination, en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans, de M. Thierry Pilenko

La nomination de M. Thierry Pilenko permettra au Conseil d’administration de bénéficier de son expérience de Président-directeur général de société cotée, de dirigeant de haut niveau du secteur de l’énergie dans un environnement très international (Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Nord) ainsi que de ses expériences multiples en matière de technologies et de nouveaux matériaux ainsi que de gestion des talents.

Après avoir examiné avec attention l’expérience et l’indépendance de M. Thierry Pilenko1, le Conseil d’administration a décidé, sous réserve de sa nomination par l’Assemblée générale, que M. Thierry Pilenko rejoindra le Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance pour en prendre la Présidence en remplacement de M. Thierry Morin.

Né en 1957, Thierry Pilenko est diplômé de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy et de l’Institut Français du Pétrole (IFPEN). Il est conseiller en management et occupe plusieurs postes d’administrateur au sein de sociétés internationales du secteur de l’énergie.

Thierry Pilenko a démarré sa carrière en 1984 chez Schlumberger en tant qu'ingénieur-géologue. Il y reste pendant 20 ans au cours desquels il a occupé plusieurs postes de direction notamment en Italie, au Gabon, au Nigeria, à Dubai, en Indonésie et aux États-Unis. En 2004, il prend la direction générale de Veritas DGC, une société de services géophysiques basée à Houston (devenue CGG Veritas) avant de rejoindre Technip SA en 2007 en tant que Président-directeur général puis Président exécutif de TechnipFMC entre 2017 et 2019. Il a été membre du Conseil de surveillance de Peugeot (PSA) entre 2012 et 2014, membre du Conseil d’administration de CGG de 2007 à 2010, de Hercules Offshore de 2006 à 2015 et de Valaris de 2017 à 2021. Il est résident américain à Houston depuis plus de 15 ans.

la nomination, en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans, de Bpifrance

La nomination de Bpifrance, représentant le fonds Lac1 entré au capital d’Arkema en 2020, permettra au Conseil d’administration de bénéficier de sa connaissance approfondie de marchés clés d’Arkema, des transitions technologiques et environnementales ainsi que de son expertise dans la gouvernance de sociétés cotées. Le Conseil a considéré, conformément au Code Afep-Medef, que la détention capitalistique de Lac1 dans Arkema, inférieure à 10%, ne faisait pas obstacle à l’indépendance de Bpifrance.

Sous réserve de sa nomination par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé que Bpifrance rejoindra le nouveau Comité innovation et croissance durable.

Bpifrance aide les entreprises - à chaque étape de leur développement- en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Lac1 investit sur le long terme au capital de multinationales françaises cotées en s’impliquant dans leur gouvernance. Le fonds Lac1 dispose d’une capacité d’investissement de 4,2 milliards d’euros, après une première levée de fonds réalisée - aux côtés de Bpifrance - auprès d’une trentaine de souscripteurs parmi lesquels des institutionnels français et internationaux, des grandes entreprises et des family offices. Lac1 est géré par Bpifrance Investissement, et s’appuie sur la position de Bpifrance au sein de son écosystème, sa connaissance des transitions technologiques et environnementales ainsi que son expertise dans la gouvernance de sociétés cotées. Bpifrance Investissement est la société de gestion qui opère les investissements en fonds propres de Bpifrance.

la nomination, en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans, de Mme Ilse Henne

La nomination Mme Ilse Henne permettra au Conseil d’administration de bénéficier de son expérience internationale de direction dans le domaine du commerce, de l’entreposage et de la transformation des métaux qui lui ont permis de développer des compétences en matière d’évolution stratégique, d’amélioration des performances opérationnelles et d’excellence de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’une connaissance fine de secteurs clés pour Arkema, notamment l’automobile.

Sous réserve de sa nomination par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé de nommer Mme Ilse Henne en qualité de membre du Comité d’audit et des comptes.

Née en 1972, à Gand en Belgique, Ilse Henne est titulaire de plusieurs diplômes avancés en Business management des universités de Gand et Louvain en Belgique ainsi que d’une maîtrise en linguistique et littérature également de l’université de Gand. Elle est actuellement membre du Comité exécutif du segment thyssenkrupp Materials Services en tant que Chief Transformation Officer. Elle est responsable du résultat opérationnel et de la transformation stratégique du groupe depuis 2019. Elle parle couramment cinq langues, dont le français, et vit en Allemagne depuis 2012.

Ilse Henne a démarré sa carrière en 1995 chez Sadel NV, groupe belge spécialisé dans les produits en acier inoxydable, où elle a occupé divers postes de business development, de ventes et de gestion de la chaîne d’approvisionnement jusqu’en 2002. A partir de 2002, elle intègre la branche Materials du groupe thyssenkrupp, spécialisée dans la distribution d’aciers et de métaux non-ferreux en Belgique. Entre 2012 et 2018 elle occupe divers postes de direction en Allemagne. D’abord à la tête de l’unité opérationnelle Materials Western Europe/Asie Pacifique et entre 2016 à 2018, elle est directrice générale de thyssenkrupp Schulte.

Comité innovation et croissance durable

Lors de la même séance, le Conseil d’administration a par ailleurs notamment décidé la création d’un nouveau comité, le Comité innovation et croissance durable en charge d’évaluer la contribution de l’innovation et de la stratégie d’Arkema aux enjeux environnementaux et à la croissance durable. Ce Comité contribuera ainsi avec le Comité d’audit et des comptes et le Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance à la revue exhaustive de l’ensemble des enjeux ESG et extra-financiers du Groupe.

Le Conseil a décidé de confier la présidence de ce Comité à Mme Victoire de Margerie à l’issue de l’Assemblée générale du 20 mai 2021.

L’ensemble des évolutions de gouvernance décidées par le Conseil d’administration seront décrites en détail dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 dont la mise en ligne est prévue pour le 26 mars 2021.

1 Conformément aux critères prévus par les recommandations du Code Afep-Medef.

