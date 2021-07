Arkema : Rapport financier semestriel 2021

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Semestre clos le 30 juin 2021 ARKEMA 420, rue d'Estienne d'Orves - F-92705 Colombes Cedex - France Tél. : +33 1 49 00 80 80 - Fax : +33 1 49 00 83 96 Société anonyme au capital de 767 364 760 euros - 445 074 685 RCS Nanterre arkema.com

1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ page 3 2 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMEDIAIRES page 15 RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2021 3 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT page 47 FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR page 49 L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2

1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ 1.1 PRINCIPES RETENUS DANS L'ANALYSE DE GESTION ET NORMES COMPTABLES Les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont définis à la note 4des notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumésau 30 juin 2021 figurant à la section 2 du présent document. Dans le cadre de l'analyse de l'évolution de ses résultats et plus particulièrement de son chiffre d'affaires, le Groupe analyse les effets suivants (analyses non auditées) : effet périmètre : l'effet périmètre correspond à l'impact d'un changement de périmètre, que celui-ci résulte d'une acquisition ou d'une cession d'une activité dans son intégralité ou d'une entrée ou d'une sortie en consolidation. Une augmentation ou une fermeture de capacités ne sera pas analysée en tant qu'effet périmètre ;

effet volume : l'impact des variations de volumes est estimé encomparant les quantités livrées au cours de la période de référence avec les quantités livrées au cours dela période antérieure, multipliées, dans les deuxcas, par les prix de vente unitaires nets moyens pondérés de la période antérieure. 1.2 FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2021 1.2.1 Covid-19 La propagation de la pandémie de la Covid-19 dans le monde a persisté au 1er semestre 2021, avec l'apparition de variants plus contagieux ayant entraîné de nouveaux confinements dans un certain nombre de pays. Le rebond économique amorcé fin 2020 s'est cependant confirmé, et le Groupe a su tirer profit de la forte croissance de la demande en matériaux de haute performance, innovants et durables, portée par les enjeux de l'allègement des matériaux, desnouvelles énergies, de la gestion des ressources naturelles ou de l'isolation de l'habitat. Arkema reste cependant attentif à l'évolution de la situation sanitaire, qui bénéficie de la montée enpuissance de la vaccination depuis fin 2020 mais reste incertaine dans de nombreux pays. 1.2.2 Projets organiques Suite au démarrage en décembre 2020 de l'extension de 50 % de sa capacité de production de polymères fluorés dédiés aux applications batteries sur son site de Changshu, en Chine, Arkema a annoncé le 23 février 2021 investir à nouveau sur ce site pour augmenter sa capacité de 35 %. Cette nouvelle extension, qui devrait démarrer avant la fin de l'année 2022, servira notamment le secteur en forte croissance des batteries lithium-ion, les marchés de la filtration de l'eau et des revêtements dans la construction et l'industrie, ai nsi que le marché des semi conducteurs. Par ailleurs, le 7 juin 2021, Arkema a annoncé ses projets pour développer la fourniture de 1233zd, nouvelle génération de spécialités fluorées à impact émissif nul ou minime, pour les besoins croissants du marché pour des solutions durables dans les matériaux isolants, et dans une application émergente dans les batteries pour véhicules électriques. Ainsi, un accord de fabrication de 1233zd en Chine a été finalisé avec Aofan, dont la capacité initiale de production de 5 kt/an devrait être mise en service mi-2022. Dans le même temps, Ar kema accélère et détaille son planning pour une capacité de 15 kt/an sur son site de Calvert City aux États-Unis, qui devrait démarrer fin 2023 pour un investissement estimé à 60 millions de dollars US. Avec ces deux projets organiques, Arkema poursuit sa stratégie de croissance durable pour répondre aux nouveaux besoins sociétaux liés à la prise de conscience environnementale, l'urbanisation croissante ou les nouvelles technologies.

1.2.3 Acquisitions et cessions Au cours du 1er semestre 2021, Arkema a poursuivi sa politique d'acquisitions ciblées et ses réflexions de cessions, en ligne avec son ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024. Ainsi, dans le segment Intermédiaires, Arkema a franchi une étape majeure de ce recentrage vers les Matériaux de Spécialités, avec la cession, le 3 mai 2021, de l'activité PMMA au groupe américain Trinseo, spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex. La cession de cette activité a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1 137 millions d'euros, soit plus de 9 fois son EBITDA. Par ailleurs, Arkema a finalisé deux acquisitions ciblées dans les Adhésifs, au cours du 1er semestre : la société Poliplas, le 1 er mars 2021, leader dans les mastics et adhésifs à technologie hybride, qui permet à Bostik de renforcer sa présence sur le marché brésilien en forte croissance des adhésifs pour le marché de la construction. Avec un chiffre d'affaires en forte croissance d'environ 10 millions d'euros, Poliplas est un acteur clé sur le marché brésilien des adhésifs et viendracompléter l'offre de Bostik déjà existante au travers de sa marque Fortalezza ; et

l'activité de la société Edge Adhesives au Texas, el 1 er juin 2021, proposant des formulations sur mesure pour les applications en forte croissance dans les domaines des portes, fenêtres et éléments de toiture « f aciles à installer ». Cette activité, qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 millions de dollars US, est complémentaire à celles de Bostik dans le domaine des adhésifs thermofusibles et des rubans auto-adhésifs pour le marché des bâtiments résidentiels et permettra au Groupe d'offrir à ses clients une gamme élargie de solutions durables à forte valeur ajoutée. Dans le domaine essentiel de l'économie circulaire, Arkema a renforcé son engagement avec l'acquisition d'Agiplast, finalisée le 1er juin 2021. Cette société, spécialisée dans la régénération des polymères de haute performance et partenaire historique du Groupe dans les opérations de recyclage, génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions d'euros. Avec cette acquisition, Arkema est le premier producteur de polymères de haute performance entièrement intégré, offrant la fois des matériaux bio-sourcés et recyclés pour répondre aux enjeux de la raréfaction des ressources et des produits en fin de vie. Enfin, dans les Polymères Haute Performance, Arkema a annoncé, le 8 juin 2021, une prise de participation à hauteur de 10 % dans le capital de ERPRO 3D FACTORY, société spécialisée dans la production en série par fabrication additive, principalement à base de poudre polyamide 11, permettant ainsi au Groupe d'accéder à de nouvelles expertises et d'accélérer le développement de nouvelles applications pour ses polymères de haute performance. 1.2.4 Rachats d'actions Dans le cadre de l'annonce faite par le Groupe le 25 février 2021, de son intention de mettre en œuvre un programme de rachats d'actions d'un montant de 300 millions d'euros à l'issue de la réalisation de la cession de l'activité PMMA, Arkema a signé, le 20 mai 2021, une convention d'achats d'actions avec un prestataire de services d'investissements. Ce contrat porte sur un montant maximum de 300 millions d'euros, sur une période débutant le 21 mai 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 30 novembre 2021, avec un prix maximum de 135 euros par action, tel que fixé par l'autorisation votée à l'Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2021. Les actions ainsi rachétées seront affectées à lamise en œuvre de plans d'actions de performance ou d'opérations d'actionnariat salarié dans la limite de 30 millions d'euros et seront annulées au-delà. Au 30 juin 2021, le montant de titres rachetés dans le cadre de ce contrat s'élève à 76 millions d'euros et l'engagement résiduel de 224 millions d'euros a été comptabiliséen dette court terme. 1.2.5 Responsabilité Sociétale d'Entreprise Arkema a publié en février 2021 les résultats audités et certifiés de la 4ème année du projet « Pragati », premier programme de culture durable de graines de ricin au monde, dans lequel Arkema s'est engagé en 2016 aux côtés de BASF, Jayant Agro-Organics et l'organisation Solidaridad, en ligne avec son engagement de créer de la valeur durable pour l'ensemble de son ecosystème de parties prenantes. Avec plus de 4 500 cultivateurs du nord de l'Etat du Gujarat formés aux meilleures pratiques agricoles, les rendements se sont améliorés de plus de 50 % par rapport aux rendements comparables dans la région. Après avoir accompli avec succès la phase 1 de ce programme d'une durée detrois ans, les entreprises fondatrices avaient lancé une seconde phase dès la fin 2019, pour une durée de trois ans supplémentaires.

Par ailleurs, l'engagement et les progrès continus du Groupe en matière de Responsabiltié Sociétale d'Entreprise ont à nouveau été reconnus, Arkema ayant intégré en débutd'année : le « Sustainability Year Book » 2021 de S&P Global, qu i récompense les entreprises les plus performantes en matière de responsabilité sociétale d'entreprise parmi leurs pairs de l'industrie, et avec la distinction de catégorie bronze, Arkema se place parmi les 6 leaders du secteur ; et

le nouvel indice CAC40 ESG de la Bourse de Paris, qui regroupe les 40 grandes sociétés qui ont démontréles meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance Enfin, en cohérence avec son ambition en matière deResponsabilité Sociétale d'Entreprise, Arkema a signéun avenant sa ligne de crédit syndiquée d'un milliard d'euros mise en place en juillet 2020 afin d'intégrer dans le calcul du coût du crédit 3 critères RSE clés pour le Groupe : les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de composés organiques volatils et le taux de fréquence des accidents (TRIR). Par ailleurs, Arkema a obtenu l'accord de tous les prêteurs pour la première extension d'un an portant ainsi l'échéancede la ligne de crédit syndiquée au 29 juillet 2024. 1.3 GOUVERNANCE Lors de l'Assemblée générale mixte des actionnaires,qui s'est tenue le 20 mai 2021 à huis clos au siège social de la Société, les actionnaires ont approuvé, en remplacement de MM. Thierry Morin et Marc Pandraud et de Mme Yannick Assouad dont les mandats arrivaient à échéance, les nominations en qualité d'administrateurs indépendants pour une durée de quatre ans, de Mme Ilse Henne, de M. Thierry Pilenko et de Bpifrance Investissement représenté par M. Sébastien Moynot. Ainsi, le Conseil d'administration comprend désormais 73 % de membres indépendants et son taux de féminisation est stable à 45 %. Le Conseil d'administration a par ailleurs décidé al création à l'issue de l'Assemblée générale du 20mai 2021, d'un nouveau comité, le Comité innovation et croissance durable, en charge d'évaluer la contribution de l'innovation et de la stratégie d'Arkema aux enjeux environnementaux et à la croissance durable. Ce comité, présidé par Mme Victoire de Margerie et composé de cinq administrateurs, se réunit au moins deux fois par an et contribue, avec le Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, à la revue exhaustive de l'ensemble des enjeux RSE et extra- financiers du Groupe. Enfin, suite à ces évolutions, le Conseil d'administration a décidé de modifier, à compter du 20 mai 2021, la composition des comités dont il est doté, tel que décrit à la section 3.2.1 du Document d'enregistrement universel 2020. 5