Arkema : Résultats du 3ème trimestre 2020

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 4 novembre 2020 qui a examiné l'information financière consolidée du Groupe pour le troisième trimestre 2020, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré :

« Après un 2ème trimestre marqué par le développement de la crise sanitaire lié à la Covid-19, la demande mondiale s'est reprise au 3ème trimestre et a été soutenue en particulier par la forte amélioration des segments de marché liés à la construction. Les volumes du Groupe traduisent un net rebond par rapport au trimestre précédent.

Dans un contexte qui reste volatile et incertain, Arkema démontre sa solidité grâce à la réactivité et l'engagement quotidien de ses équipes. Les Matériaux de Spécialités qui représentent maintenant 83 % du chiffre d'affaires du Groupe affichent un bon niveau de résilience au regard de l'environnement. Le Groupe a poursuivi ses initiatives de réduction de coûts et l'adaptation stricte de son besoin en fonds de roulement. La génération de trésorerie élevée du troisième trimestre permet de continuer à renforcer notre structure de bilan.

Au-delà du court-terme, Arkema poursuit la mise en place de sa stratégie annoncée le 2 avril dernier. Plusieurs avancées notables ont concrétisé la transformation durable du Groupe et son engagement sociétal. Nous avons réalisé début octobre l'acquisition d'Ideal Work par Bostik, la troisième opération de croissance externe dans les adhésifs cette année après celles de LIP et de Fixatti. Arkema a émis avec un accueil très positif des marchés une première obligation verte de 300 millions d'euros dédiée au financement de l'usine de polyamides bio-sourcés à Singapour. Les projets d'innovation dans la mobilité sur les batteries, l'allègement et plus récemment le transport et le stockage de l'hydrogène ont enregistré des avancées significatives. Enfin, et nous en sommes particulièrement fiers, le Groupe est pour la première fois descendu sous le seuil symbolique d'un accident du travail par million d'heures travaillées sur 12 mois. »