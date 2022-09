Arkema : a acquis le mexicain Polimeros Especiales

Arkema a finalisé l'acquisition de Polimeros Especiales, renforçant ainsi l'offre du groupe dans les solutions sans solvant et sa position dans cette région en forte croissance. Polimeros Especiales est une entreprise mexicaine privée bien établie qui produit des résines aqueuses de haute performance pour une large gamme d'applications sur des marchés tels que les peintures architecturales et décoratives, le textile, les adhésifs sensibles à la pression et la construction.



L'entreprise est devenue un fabricant clé d'émulsions dans la région, réalisant un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollars en 2021 et employant 230 personnes.



Au sein du segment Coating Solutions d'Arkema, Polimeros Especiales va renforcer la position du groupe sur les marchés à forte croissance, favoriser le développement d'innovations plus durables parmi les technologies clés sans solvant d'Arkema, et renforcer sa présence sur le marché américain.