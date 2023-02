Arkema a dégagé un Ebitda record en 2022 mais anticipe un recul cette année

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Arkema a annoncé jeudi s'attendre à un recul de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) cette année, après avoir vu cet indicateur atteindre un niveau record en 2022, grâce notamment aux hausses de prix mises en oeuvre par le groupe de chimie.

"Dans un contexte de début d'année marqué par un manque de visibilité et une demande encore faible, et attendant une amélioration progressive de l'environnement économique à partir du printemps, le groupe vise à réaliser en 2023 un Ebitda d'environ 1,5 milliard à 1,6 milliard d'euros et de maintenir un taux de conversion de l'Ebitda en cash élevé supérieur à 40%", a indiqué Arkema dans un communiqué.

La faiblesse de la demande en ce début d'année incite Arkema à se montrer strict "sur la gestion des coûts et du besoin en fonds de roulement, tout en se préparant à une amélioration de l'environnement dans le courant du deuxième trimestre", a indiqué son PDG, Thierry Le Hénaff, cité dans le communiqué du groupe.

En 2022, l'Ebitda d'Arkema a augmenté de 22,2% en données publiées, à 2,11 milliards d'euros, un plus haut historique. Il fait ressortir une marge d'Ebitda de 18,3%, contre 18,1% en 2021. Arkema visait un Ebitda de 2,1 milliards d'euros, en croissance d'environ 20% à périmètre constant.

Le taux de conversion de l'Ebitda en cash s'élevait à 44,2% à fin décembre 2022, contre 43,8% un an plus tôt.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires d'Arkema a progressé de 21,3% à données publiées et de 13,6% à taux de change et périmètre constants, pour atteindre 11,55 milliards d'euros.

Le bénéfice net dit courant, qui exclut certains amortissements du prix d'activités acquises et certaines charges fiscales non courantes, s'est établi à 1,17 milliard d'euros l'année dernière, contre 896 millions d'euros en 2021. Par action, il ressort à 15,75 euros, à comparer à 11,88 euros en 2021.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient pour 2022 sur un chiffre d'affaires de 11,59 milliards d'euros, un Ebitda de 2,11 milliards d'euros et un bénéfice net courant de 1,14 milliard d'euros.

Le conseil d'administration d'Arkema propose le versement d'un dividende de 3,4 euros par action au titre de l'exercice 2022, en progression de 13,3% par rapport à celui versé au titre de 2021.

