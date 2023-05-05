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Arkema affiche un Ebitda en baisse au T1 à 367 mlns

05/05/2023 | 07:00
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5 mai (Reuters) - Arkema SA:

* EBITDA AU T1 DE 367 MILLIONS D'EUROS CONTRE 619 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* CA AU T1 DE 2,52 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 2,89 MILLIARDS D'EUROS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET COURANT AU T1 DE 162 MILLIONS D'EUROS CONTRE 376 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* GUIDANCE 2023 CONFIRMÉE

* BÉNÉFICIERA EN PARTICULIER CETTE ANNÉE DE SES PRINCIPAUX PROJETS DEXPANSION QUI DEVRAIENT CONTRIBUER À HAUTEUR DE 50 À 70 MILLIONS DEUROS SUR LEBITDA EN 2023, PRINCIPALEMENT AU S2 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Résultat net 2023 627 M 690 M -
Dette nette 2023 1 317 M 1 449 M -
PER 2023 10,8x
Rendement 2023 3,94%
Capitalisation 6 310 M 6 943 M -
VE / CA 2023 0,74x
VE / CA 2024 0,68x
Nbr Employés 20 726
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WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-2.81%40 910
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