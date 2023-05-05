Arkema affiche un Ebitda en baisse au T1 à 367 mlns

5 mai (Reuters) - Arkema SA:
* EBITDA AU T1 DE 367 MILLIONS D'EUROS CONTRE 619 MILLIONS
D'EUROS
IL Y A UN AN
* CA AU T1 DE 2,52 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 2,89 MILLIARDS
D'EUROS
IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET COURANT AU T1 DE 162 MILLIONS D'EUROS CONTRE
376
MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN
* GUIDANCE 2023 CONFIRMÉE
* BÉNÉFICIERA EN PARTICULIER CETTE ANNÉE DE SES PRINCIPAUX
PROJETS
DEXPANSION QUI DEVRAIENT CONTRIBUER À HAUTEUR DE 50 À 70
MILLIONS DEUROS SUR LEBITDA EN 2023, PRINCIPALEMENT AU S2
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(Gdansk Newsroom)