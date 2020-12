Arkema annonce le projet de cession de son activité PMMA à Trinseo pour une valeur d’entreprise de 1 137 millions d’euros.

L’activité PMMA d’Arkema (Paris:AKE) est une filière intégrée depuis la production de méthacrylate de méthyle jusqu’au polyméthacrylate de méthyle, commercialisé sous les marques à forte notoriété Plexiglas® sur le continent américain et Altuglas® dans le reste du monde. Cette activité dispose de positions commerciales de premier plan avec des produits principalement destinés aux marchés de l’automobile, de la construction, de la signalisation et du sanitaire.

L’activité cédée est très performante, emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en Amérique du Nord). Le chiffre d’affaires estimé en 2020 est d’environ 510 millions d’euros pour un EBITDA d’environ 122 millions d’euros, une réalisation solide dans le contexte de la Covid-19. En 2019, l’EBITDA réalisé, proche de son plus haut historique, était de 160 millions d’euros.

Trinseo, fournisseur mondial de matériaux et de solutions, spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars US en 2019 et opère 17 sites de production dans le monde avec un effectif de 2 700 personnes. L’activité PMMA d’Arkema complètera la gamme de plastiques de performance de Trinseo (ABS, PC, etc.) et renforcera ses positions dans les marchés de l’automobile, de la construction et de l’éclairage. Ainsi, cette forte complémentarité des portefeuilles d’activités offrira de nouvelles opportunités de croissance et de développement.

L’offre reçue repose sur une valeur d’entreprise de 1 137 millions d’euros et l’impôt sur la plus-value est estimé à environ 15 % de ce montant.

Avec ce projet de cession, qui fait suite à la vente de l’activité polyoléfines fonctionnelles au Coréen SK en juin dernier, la part des Matériaux de Spécialités dans le chiffre d’affaires d’Arkema passera de 79 % à 87 % sur la base des chiffres proforma 2019. Le Groupe réalise ainsi une nouvelle étape importante de sa transformation avec l’ambition de devenir à l’horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités centré uniquement autour des Adhésifs, des Matériaux Avancés et des Coating Solutions.

« Ce projet de cession s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe présentée en avril dernier à la journée investisseurs. Il permettra à Arkema de continuer à réduire sensiblement la part de son segment Intermédiaires et de renforcer son ancrage dans les matériaux de spécialités à fort contenu technologique. Trinseo est une entreprise de grande qualité qui saura accueillir de la meilleure des façons le management et les équipes très professionnelles du PMMA, accompagner dans la durée ses clients et partenaires, et saisir les nombreuses opportunités de développement qui s’offrent pour ce matériau durable et performant. » précise Thierry Le Hénaff Président-directeur-général du Groupe.

Ce projet demeure soumis à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées. Le closing de l’opération est attendu mi 2021.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com

