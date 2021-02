Arkema : annonce une nouvelle augmentation de capacités de fluoropolymères Kynar® sur son site de Changshu en Chine

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) va investir pour augmenter de nouveau ses capacités de production de polymères fluorés à Changshu de 35 % en 2022. Nous célébrons en même temps les dix premières années de production réussie de PVDF sur ce site de Changshu en Chine.

Cette augmentation de capacité devrait démarrer avant la fin de l'année 2022. Ce nouvel investissement est soutenu par une demande toujours plus forte dans le secteur des batteries lithium-ion ainsi que des débouchés importants dans la filtration de l'eau, les revêtements dans la construction et les industries des semi-conducteurs.

Construite pour répondre au fort potentiel de croissance en Asie, et en particulier en Chine, pour le marché établi des revêtements et les marchés émergents des batteries lithium-ion et de la filtration de l'eau, l'usine de Changshu a été la troisième usine intégrée de production de PVDF du Groupe au niveau mondial ; le premier lot de PVDF Kynar® a été produit le 17 février 2011. Cette usine, connue sous le nom de "Tiger Plant", et construite en 2010, l'année du Tigre, a constitué une étape majeure et stratégique pour Arkema qui s’engage à fournir ses clients mondiaux à partir de chaque région. La plate-forme d'Arkema à Changshu, qui était initialement orientée autour de la chimie du fluor, a également positionné ses activités au plus près de la demande de ses clients.

Les capacités de production du site ont été augmentées à plusieurs reprises au cours de la décennie et plus récemment en décembre 2020. Tout au long de son évolution, l'usine a fait preuve d'un engagement exceptionnel pour la sécurité des salariés et la qualité des produits. Il s'agit d'une installation polyvalente de pointe capable de produire presque tous les grades de la gamme étendue des fluoropolymères.

"La construction et le démarrage de cette usine en 2011 a été une étape importante pour Arkema et poursuivre régulièrement la croissance de cette usine est une grande fierté pour les équipes", déclare Erwoan Pezron, Directeur Général Adjoint des Polymères Haute Performance. "Nous n'aurions pas pu franchir une telle étape sans l’aide et le soutien de nos clients dans la région. C'est sur le soutien de ces mêmes clients que nous comptons à chaque investissement successif, y compris celui-ci. Nous grandissons ensemble. Les dix premières années nous ont donné une solide confiance dans l'avenir de cette grande installation et nous continuons maintenant à investir pour son futur passionnant".

