Arkema : augmentation de capacités à Nansha

Arkema annonce le projet de doubler sa capacité de production de résines photoréticulables sous UV sur son site de Nansha en Chine, pour accompagner la demande en forte croissance en Asie en électronique et dans les énergies renouvelables.



Cet investissement permettra au groupe de chimie d'accroître son portefeuille de solutions de haute performance commercialisées sous sa marque Sartomer. La nouvelle extension devrait démarrer au deuxième semestre 2023.



En complément de cette nouvelle capacité de production, le site vise une croissance neutre en carbone grâce à un programme d'efficacité énergétique, à l'achat d'énergie verte et à l'installation de panneaux solaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.