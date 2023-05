Arkema confirme ses objectifs 2023 après le recul de ses résultats au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a confirmé vendredi s'attendre à un recul de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2023, après la baisse de cet indicateur au premier trimestre en raison de la faiblesse de la demande.

Pour les trois premiers mois de 2023, l'Ebitda d'Arkema a reculé sur un an de 40,7% en données publiées, à 367 millions d'euros. L'Ebitda a souffert d'un effet de base défavorable et reflète "l'environnement macroéconomique mondial moins porteur qu'au premier trimestre 2022", a expliqué Arkema dans un communiqué. Il fait ressortir une marge d'Ebitda de 14,5%, contre 21,4% au premier trimestre de 2022.

Le résultat net courant s'est pour sa part établi à 162 millions d'euros, contre 376 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,52 milliards d'euros au premier trimestre, en repli sur un an de 12,6% en données publiées. Le chiffre d'affaires a été lesté par un recul de 18,3% des volumes dans un contexte de demande faible en Europe, de ralentissement dans la construction aux Etats-Unis et de déstockage temporaire dans les batteries en Chine, a expliqué Arkema.

Cette baisse n'a pas pu être compensée par un effet prix positif de 2,7%, qui intègre les "initiatives de hausses de prix des douze derniers mois face à l'inflation des coûts". L'effet périmètre a pour sa part été positif de 2,2% et l'effet change a été de +0,8%, a indiqué Arkema.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient, en moyenne, un Ebitda de 335 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 2,60 milliards d'euros au premier trimestre et un résultat net courant de 130 millions d'euros.

"La performance du trimestre s'est inscrite comme anticipé dans un contexte général de demande plus faible, plus particulièrement en Europe et sur le marché de la construction", a commenté le PDG d'Arkema, Thiérry Le Hénaff, cité dans le communiqué. "La visibilité exprimée par nos clients reste encore limitée malgré quelques premiers signaux plus positifs observés en Asie", a ajouté le dirigeant.

"En ce début de deuxième trimestre, le contexte macroéconomique reste marqué par un manque de visibilité et des volumes encore faibles. Les perspectives devraient être contrastées par région pour les prochains mois, l'Europe restant faible, les Etats-Unis en retrait mais résistant globalement mieux et l'Asie s'améliorant légèrement à partir d'un niveau bas", a prévenu Arkema.

Dans ce contexte, le groupe a confirmé viser pour 2023 un Ebitda d'environ 1,5 milliard à 1,6 milliard d'euros et le maintient d'un taux de conversion de l'Ebitda en cash supérieur à 40%. En 2022, l'Ebitda d'Arkema a augmenté de 22,2% en données publiées, à 2,11 milliards d'euros, un plus haut historique. Le taux de conversion de l'Ebitda en cash s'élevait à 44,2% à fin décembre 2022.

"Le groupe bénéficiera en particulier cette année du démarrage et de la montée en puissance de ses principaux projets d'expansion qui devraient contribuer à hauteur de 50 millions à 70 millions d'euros sur l'Ebitda du groupe en 2023, principalement sur la seconde partie de l'année", a précisé Arkema.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

