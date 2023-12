Arkema : en hausse après le relèvement de recommandation d'UBS

Arkema (+5,17% à 96,04 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF120 après qu’UBS est passé de Neutre à Achat, avec un objectif de cours relevé de 95 euros à 120 euros. Le broker anticipe une reprise des volumes débouchant sur une croissance de l'Ebitda de 8% par an sur 2024-28, ce qui se traduirait par une marge d'Ebitda de quelque 19% en 2028, en avance sur l'objectif récemment annoncé par la direction d'environ 18%. Ses estimations montrent que la conversion du free cash flow devrait être durablement de 50 % contre 32 % historiquement.



UBS invoque pour cela la normalisation attendue des investissements et la croissance des bénéfices.



Pour 2024, UBS prévoit une croissance des volumes de 6% sur un an après un recul cumulé de 19% en 2022/2023. Selon le broker la reprise proviendra en majeure partie des Solutions adhésives et Matériaux Avancés (63% des revenus en 2022). Il anticipe une reprise limitée dans l'acide acrylique, qui fait partie des Solutions de revêtement.



Sur la base de ses nouvelles prévisions et de son nouvel objectif de cours de 120 euros, UBS ajoute que le ratio valeur d'entreprise sur Ebitda implicite du groupe est de 6,6 pour 2024 et le rendement moyen (2023-2026) du free cash flow de 10%. Le premier ratio s'inscrit dans la continuité historique du ratio valeur d'entreprise sur Ebitda moyen du groupe (2015-22). L'analyste estime que la décote actuelle de l'action n'est pas justifiée compte tenu du redressement attendu de l'Ebitda en 2024 et du rendement du free cash flow à deux chiffres offert par l'action.