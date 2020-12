Arkema : et Cool Roof s'associent pour des toits réfléchissants plus durables

Cool Roof est le leader européen des solutions de peintures blanches pour les toits et façades de bâtiments industriels et commerciaux, qui réfléchissent le rayonnement solaire et permettent de protéger les membranes d'étanchéité tout en diminuant considérablement les coûts de climatisation en période de fortes chaleurs.

Kynar Aquatec®est une résine PVDF sans solvant développée par Arkema pour des formulations de peintures aqueuses qui, appliquées en surcouches (ou top coat), permettent de protéger durablement la blancheur et la réflectivité des peintures, jusqu'à 20 ans. Ce produit est unique sur le marché grâce à ses propriétés exceptionnelles de résistance au vieillissement et à la moisissure. Il repose sur l'expertise d'Arkema dans les résines PVDF Kynar® 500 utilisées depuis des décennies dans le monde entier pour protéger de la corrosion et des salissures les revêtements métalliques des bâtiments.

Cette licence accordera à Cool Roof l'exclusivité de la promotion et de l'utilisation des formulations avec la résine Kynar Aquatec® sur ses chantiers en France, dans les principaux pays d'Europe ainsi qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie.« Ce partenariat nous permet d'avoir une offre de cool roofing la plus qualitative du marché. Nous avons déjà réalisé de nombreux toits blancs protégés d'un top coat à base de résine Kynar Aquatec® et les résultats, durables dans le temps, sont largement à la hauteur des attentes de nos clients », se réjouit Ronan Caradec, DG de Cool Roof.