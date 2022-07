Arkema : fait rentrer le Mexicain Polimeros Especiales dans son giron

Le groupe de chimie Arkema annonce le rachat de Polimeros Especiales, entreprise mexicaine spécialisée dans la production de résines aqueuses de hautes performances utilisées dans une large gamme d'applications (peintures architecturales et décoratives, textile, adhésifs sensibles à la pression et construction). En 2021, Polimeros Especiales a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollar et emploie 230 personnes.



Ce projet d'acquisition permettra à Arkema (chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2021) de renforcer sa position dans cette région en forte croissance et de développer son segment Coating Solutions avec des solutions à faible teneur en composés organiques volatils. La technologie base aqueuse est l'une des principales technologies sans solvant d'Arkema, avec les systèmes poudre, les systèmes UV/light emitting diode/electron beam et les systèmes à haut extrait sec.

Ce projet, qui est soumis à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisé au troisième trimestre 2022.