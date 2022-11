Arkema : hausse de 4% de l'EBITDA au 3e trimestre

Arkema publie un résultat net courant de 260 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022 (contre 258 millions un an auparavant), soit 3,52 euros par action, et un EBITDA en légère croissance de 4,4% à 495 millions, soit une marge à 16,7%.



Le groupe de chimie précise que la hausse de 8,3% de l'EBITDA des matériaux de spécialités, tirée par les segments adhésifs et matériaux avancés, a plus que compensé une baisse de 18,1% de l'EBITDA des intermédiaires.



Son chiffre d'affaires a progressé de 23,9% à près de trois milliards d'euros, 'porté par la croissance de la demande pour des solutions à forte valeur ajoutée dans les batteries, l'allègement, les matériaux biosourcés ou recyclés, l'impression 3D...'



Arkema confirme son objectif pour l'ensemble de l'année 2022, consistant à viser un EBITDA de 2,1 milliards d'euros, soit une croissance d'environ 20% de l'EBITDA annuel à périmètre constant par rapport à 2021.



