Arkema : inaugure un laboratoire commun avec le CNRS

Arkema annonce avoir inauguré aujourd'hui LAMPS, un laboratoire commun avec le CNRS et l'Université de Haute-Alsace.Les équipes travailleront autour du développement de matériaux polymères innovants par rayonnement ultra-violet, en utilisant une technologie d'avenir sans solvant et peu énergivore appelée photopolymérisation, indique Arkema.La création de ce laboratoire s'inscrit dans un accord-cadre de collaboration de recherche entre le CNRS et Arkema.Un premier accord avait été signé en 2008, suivi en 2017 d'un deuxième accord pour une durée de cinq ans, renouvelé début 2022 jusqu'en 2026.Le CNRS et Arkema ont déposé 56 brevets en commun sur la période 2017-2021.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.