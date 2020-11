Arkema : intègre le Dow Jones Sustainability World Index à la 6ème place dans la catégorie « Chemicals »

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) intègre le DJSI World à la sixième place de la catégorie « Chemicals » sur la base de 114 entreprises évaluées et dont seulement dix ont été retenues. Le Groupe est ainsi récompensé pour sa performance en matière de développement durable et pour l’intégration de sa démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) dans sa stratégie de développement.

Ce prestigieux indice comprend les entreprises les plus performantes en matière de responsabilité sociétale d’entreprise en se basant sur la notation du questionnaire extra-financier SAM de Standard & Poor’s.

Le Groupe entre également au DJSI Europe, en tant que deuxième meilleure entreprise de son secteur.

Parmi les critères évalués, l’engagement et les performances du Groupe sur les dimensions environnementale et économique et sur la gouvernance sont en particulier reconnues à un très haut niveau. Arkema se distingue notamment sur sa stratégie climat, la réduction de l’empreinte environnementale, les reporting sociaux et environnementaux, ainsi que sa gestion des risques.

« Je suis vraiment fier qu’Arkema intègre pour la première fois les indices DJSI Europe et World tant ils constituent des références en matière de responsabilité sociétale d’entreprise et sont reconnus par nos clients et la communauté financière. Ce résultat est une profonde reconnaissance de notre engagement. Il est aussi un encouragement à poursuivre et accélérer la pleine intégration de la durabilité en collaboration avec nos parties prenantes et à mettre notre expertise et notre innovation au service de la transition vers un monde plus durable. Je remercie chaleureusement l’ensemble des équipes d’Arkema qui se sont mobilisées et ont œuvré depuis plusieurs années pour réaliser ce très bel objectif » déclare Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema.

La composition des indices de durabilité Dow Jones est déterminée une fois par an sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance exigeants. Seuls les 10 % des meilleures entreprises mondiales analysées dans chaque secteur sont incluses dans le DJSI World, tandis que les 20 % des meilleures entreprises ayant leur siège en Europe sont incluses dans le DJSI Europe. Les indices fournissent aux investisseurs institutionnels des indications sur les investissements axés sur la durabilité (ISR, investissement socialement responsable).

Vous trouverez de plus amples informations sur les initiatives d’Arkema en matière de responsabilité sociétale d'entreprise en cliquant sur ce lien.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201118005808/fr/