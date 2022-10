Arkema : la recommandation d'UBS est Vendre

En attente des résultats du troisième trimestre d'Arkema, UBS a réitéré sa recommandation à Vendre et augmente son objectif de cours de 72 à 85 dollars. Pour justifier sa décision, le broker explique "Nous prévoyons un EBITDA de 446 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport à l'année précédente, sur la base d'un chiffre d'affaires de 2 527 millions d'euros (contre 2 775 millions d'euros), en hausse de 5% par rapport à l'année précédente.



UBS ajoute dans sa note "Nous modélisons une baisse des volumes de 7% due au déstockage sur le marché final de la construction, compensée en partie seulement par des prix en hausse de 5% et un effet de change positif de 8%. Nous réduisons nos prévisions de bénéfice par action pour 2023/24 d'une moyenne de 4% par an".