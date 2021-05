Arkema : A suivre aujourd'hui

Arkema a annoncé la finalisation de la cession de son activité PMMA à Trinseo, comme annoncé en décembre dernier. L’activité cédée, qui emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en Amérique du Nord), est spécialisée dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex. Le produit net de la cession, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,137 milliards d’euros, prendra en compte un impôt sur la plus-value estimé à environ 15 % de ce montant.



Cette cession s'inscrit pleinement dans l'ambition du groupe de chimie de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024.