Arkema : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MAI 2021 À HUIS CLOS MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE

INFORMATION

REGLEMENTÉE

Colombes, le 12 avril 2021

Assemblée Générale du 20 mai 2021 à huit clos

Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée

Compte tenu des conditions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant sur l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 telles que modifiées et prorogées par l'Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemblée générale du 20 mai 2021 se tiendra à 10h à huis clos, sans que les membres de cette assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne participent à la séance, au siège social de la Société à Colombes.

En effet, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, en particulier le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié en dernier lieu par le décret n°2021-308 du 2 avril 2021, font obstacle à la présence physique des actionnaires à l'Assemblée d'Arkema au regard notamment de l'interdiction de se déplacer au-delà d'un périmètre limité, de la fermeture des salles de conférence et de réunion et de la capacité d'accueil des salles dont dispose le Groupe au regard du nombre de personnes habituellement présentes lors des précédentes Assemblées générales et de l'obligation de respecter des mesures de distanciation physique.

Conformément au décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de Covid- 19, l'Assemblée générale sera diffusée en direct et en différé sur le site internet de la Société en format vidéo1 (www.finance.arkema.com)

Compte tenu des difficultés techniques liées notamment à l'authentification à distance et en direct de l'intégralité des actionnaires de la Société, les actionnaires ne pourront pas participer à l'Assemblée générale par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les actionnaires auront la possibilité, en complément du régime légal des questions écrites, de poser des questions le jour de l'Assemblée par voie électronique, à partir de 9h et jusqu'à l'ouverture de la séance d'échanges, via l'adresse e-mail dédiée à cette occasion (arkema- assemblee-generale-2021-direct@arkema.com) dans les conditions décrites dans l'avis de réunion publié le 2 avril 2021 (Bulletin n°40).

1 À moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission.