Arkema : Avis de convocation réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 30 avril 2021

ARKEMA

Société anonyme au capital de 767 364 760 euros

Siège social : 420, rue d'Estienne d'Orves - 92700 Colombes

445 074 685 R.C.S. Nanterre

Avis de convocation.

Avertissement : Covid-19

Dans le contexte international et national lié à la pandémie de Covid-19, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 et compte- tenu des mesures administratives de restrictions de circulation et de regroupement des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (notamment le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et pour lutter contre sa propagation), applicables à la date de publication du présent avis et faisant obstacle à la présence physique de ses membres à l'Assemblée générale, le Président-Directeur général, sur délégation du Conseil d'administration, a décidé de tenir l'Assemblée Générale devant se tenir le jeudi 20 mai 2021 à 10h, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister au siège social de la Société à Colombes.

Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée et les procurations à tiers seront traitées selon des modalités décrites ci- dessous.

Pour faciliter votre participation à distance, l'Assemblée Générale sera diffusée en direct et en différé sur www.finance.arkema.com. Il ne sera pas possible d'y participer par visioconférence ou téléconférence.

Vous aurez par ailleurs la possibilité de poser des questions se rapportant au domaine de l'Assemblée Générale, en amont et/ou au cours de l'Assemblée, en joignant la copie de votre attestation d'inscription en compte :

à l'adresse arkema-assemblee-generale-2021@arkema.com, jusqu'à la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée , soit le 18 mai 2021 à minuit afin de permettre d'y apporter des réponses par écrit dans la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société (www.finance.arkema.com ) , et

arkema-assemblee-generale-2021@arkema.com, , soit le 18 mai 2021 à minuit afin de permettre d'y apporter des réponses par écrit dans la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société (www.finance.arkema.com , et en complément du régime légal des questions écrites, à l'adresse arkema-assemblee-generale-2021-direct@arkema.com,le jour de l'Assemblée, à partir de 9h et jusqu'à l'ouverture de la séance d'échanges , afin de permettre d'y apporter des réponses en séance dans les conditions décrites dans la rubrique « Participation à l'Assemblée Générale - D) Questions le jour de l'Assemblée »

Dans le contexte particulier de crise sanitaire, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la Société (www.finance.arkema.com) afin d'avoir accès aux informations les plus récentes concernant l'Assemblée générale.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 20 mai 2021 à 10h, qui se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, au siège social de la Société (420, rue d'Estienne d'Orves - 92700 Colombes), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225 ‑ 38 et suivants du Code de commerce.

38 et suivants du Code de commerce. Nomination de M. Thierry Pilenko en qualité d'administrateur.

Nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur.

Nomination de Mme Ilse Henne en qualité d'administrateur.

Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (hors Président-directeur général).

Président-directeur général). Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général.

Président-directeur général. Approbation des informations figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et attribués au titre de cet exercice au Président-directeur général.

Président-directeur général. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 24 mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions.

Modification des articles 10.3 et 16.5 des statuts de la Société.

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

L'avis préalable de réunion comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n° 40 du 2 avril 2021, sous le numéro d'annonce 2100751.