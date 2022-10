Arkema : présente son offre d'additifs plus durables

En consolidant son offre Coatex et Crayvallac, Arkema présente son offre d'additifs de rhéologie et de spécialités afin d'accompagner ses clients dans la recherche de solutions performantes et plus durables pour un large éventail d'applications.



Cette nouvelle offre met l'accent sur la proposition de solutions plus durables, tels que des produits biosourcés, des produits à faible empreinte carbone ou encore des produits permettant de réduire la consommation d'eau.



'Cette offre crée une valeur ajoutée au niveau des technologies et des marchés, offrant des possibilités illimitées à nos clients, pour atteindre leurs objectifs de développement durable', ajoute Laurent Peyronneau, président général Arkema Coating Additives.



