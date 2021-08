Arkema rachète des adhésifs à l'américain Ashland

Paris (awp/afp) - Le groupe de chimie français Arkema a annoncé mardi le rachat des activités "Adhésifs de performance" du groupe Ashland. La transaction valorise la firme américaine à quelque 1,65 milliard de dollars" (1,49 milliard de francs suisses.

Cette opération réalisée par Bostik, filiale d'Arkema, numéro trois mondial des adhésifs industriels, s'inscrit dans une stratégie de recentrage sur les matériaux de spécialités du groupe chimique français. Le rachat devrait être effectif "d'ici quatre à huit mois", a indiqué une porte-parole du groupe à l'AFP.

Pour Arkema, l'opération "financée à 100% en cash" devrait permettre de "réviser à la hausse l'objectif de rentabilité 2024" de son segment Adhésifs "qui vise désormais une marge d'Ebitda supérieure à 17% et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Arkema estime que l'opération sera aussi "fortement créatrice de valeur" pour ses actionnaires, "avec un bénéfice net par action qui devrait augmenter de 1 euro à l'horizon 2026". Ashland Performance Adhesives qui emploie 330 personnes et exploite 6 unités de production essentiellement en Amérique du Nord, est un acteur majeur des adhésifs sensibles à la pression aux Etats-Unis, pour les films décoratifs, de protection et de signalisation pour l'automobile et le bâtiment.

Il est aussi leader dans le collage de bois de construction, et propose une gamme d'adhésifs pour l'emballage flexible.

afp/vj