Arkema : remporte le prix « 2020 CSR Industry Model » du 10e festival caritatif chinois

En 2020, dans le cadre spécial de la pandémie du COVID-19, Arkema Shanghai et ses sites de production ont eu tout particulièrement l'occasion de montrer leur implication auprès de leurs parties prenantes locales par diverses actions de solidarité. Arkema Chine a ainsi effectué de nombreux dons pour aider à lutter contre l'épidémie, et a continué à multiplier ses actions de philanthropie envers le monde de l'éducation. La filiale chinoise a aussi poursuivi ses efforts pour réduire son empreinte environnementale par des économies d'énergie, ses émissions et améliorer ses résultats en matière de sécurité.

Des dons pour lutter contre la pandémie

Dès le début de l'épidémie, Arkema Chine et ses sites de de production ont distribué de grandes quantités de peroxyde d'hydrogène et autres produits de désinfection auprès des hôpitaux, écoles et universités des principales zones touchées par la pandémie dans la province du Hubei. De plus Arkema a fourni très tôt des masques et gels hydro alcooliques à ses clients, transporteurs et autres communautés locales pour lutter contre l'épidémie et maintenir le plus possibles les activités.