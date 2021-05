Arkema revoit en hausse ses ambitions pour 2021 après un robuste début d'exercice

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le chimiste Arkema a relevé jeudi sa prévision de croissance de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour sa division Matériaux de Spécialités en 2021, après une solide amélioration de ses résultats au premier trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Arkema anticipe désormais une croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants de l'Ebitda de sa division Matériaux de Spécialités, qui a compté pour 82% de son activité au premier trimestre. Initialement, les dirigeants prévoyaient un taux de croissance organique de 10% pour ces activités.

Arkema a sensiblement rehaussé cet objectif après avoir dégagé des résultats supérieurs à ses propres attentes et à celles des analystes au premier trimestre. Sur la période de janvier à mars, l'Ebitda du groupe de chimie a bondi de 19,3%, à 358 millions d'euros, et a représenté 16,1% des ventes, contre 14,4% un an auparavant.

Lors de la publication de ses résultats de l'exercice 2020 en février dernier, Arkema avait indiqué viser une hausse d'environ 10% de son Ebitda au premier trimestre.

Au premier trimestre, l'Ebitda des Matériaux de Spécialités a augmenté de 19,5%, à 306 millions d'euros. "Arkema continuera à avancer dans son ambition de devenir d'ici 2024 un acteur à 100% des Matériaux de Spécialités", a rappelé le chimiste dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,23 milliards d'euros au premier trimestre, en amélioration de 6,6% en données publiées, en raison d'une hausse de 5% des prix de vente et d'un effet de change négatif de 4,4%, tandis que les volumes ont progressé de 7,7%. "La cession des Polyoléfines Fonctionnelles n'étant que partiellement compensées par l'intégration de Fixatti et d'Ideal Work dans les Adhésifs", l'effet périmètre a été négatif de 1,7%, a indiqué Arkema.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient, en moyenne, un Ebitda de 344 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,23 milliards d'euros au premier trimestre.

Au 31 mars 2021, la dette nette s'établissait à 2 milliards d'euros, contre 1,91 milliard d'euros au 31 décembre 2020, et représentait 1,6 fois l'Ebitda des 12 derniers mois.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ARKEMA :

http://www.arkema.com/fr/investisseurs/actualites/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 01:06 ET (05:06 GMT)