Arkema : une acquisition dans les adhésifs aux Etats-Unis

Arkema a annoncé mardi l'acquisition de l'activité d' adhésifs de performance de l'américain Ashland sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,65 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) en vue de se renforcer dans la chimie de spécialité.



Ashland Performance Adhesives fabrique des adhésifs sensibles à la pression pour des applications en forte croissance, telles que les films décoratifs, la protection et la signalisation pour l'automobile et le bâtiment.



Cette acquisition doit permettre de renforcer la présence du chimiste français aux Etats-Unis tout en accélérant la croissance de Bostik, sa filiale spécialisée dans les colles et adhésifs.



L'opération sera relutive dès la première année d'intégration au niveau du bénéfice net par action et devrait l'augmenter d'un euro par titre à l'horizon 2026.



Ce rachat permet aussi à Arkema de réviser à la hausse son objectif de rentabilité 2024 pour ce qui concerne son segment d'adhésifs, qui vise désormais une marge d'EBITDA supérieure à 17 %, parmi les meilleures de l'industrie, pour un chiffre d'affaires de plus de trois milliards d'euros.



L'activité rachetée emploie quelque 330 personnes.



Suite à cette annonce, l'action Arkema affichait une hausse de plus de 4% mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



