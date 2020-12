Arkema va céder son activité de PMMA à Trinseo pour 1,1 milliard d'euros

Paris (awp/afp) - Le groupe français de chimie de spécialités Arkema a annoncé lundi la projet de cession de son activité de plexiglas (PMMA) à l'américain Trinseo pour une valeur d'entreprise de 1,137 milliard d'euros (1,224 milliard de francs suisses).

L'activité de PMMA (polyméthacrylate de méthyle) d'Arkema réalisera en 2020 un chiffre d'affaires estimé à 510 millions d'euros, pour un excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 122 millions d'euros, a précisé le groupe français dans un communiqué.

L'offre valorise ainsi l'activité cédée à 9,3 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) estimé en 2020.

L'activité de PMMA d'Arkema emploie 860 personnes et compte sept sites de production (trois en Amérique du Nord et quatre en Europe, dont en France l'usine de Saint-Avold, en Moselle).

Les produits sont commercialisés sous les marques Plexiglas en Amérique et Altuglas dans le reste du monde, et principalement destinés aux marchés de l'automobile, de la construction, de la signalisation et du sanitaire.

L'opération ouvre "de belles opportunités de développement de l'activité PMMA sur le long terme", assure Arkema.

Après la vente des polyoléfines fonctionnelles au coréen SK en juin dernier, la cession de l'activité PMMA marque une nouvelle étape dans le projet de transformation du groupe qui vise à devenir à l'horizon 2024 "un pur acteur des Matériaux de Spécialités", centré uniquement autour des adhésifs, des matériaux avancés et des produits de revêtement.

La vente du PMMA "permettra à Arkema de continuer à réduire sensiblement la part de son segment Intermédiaires et de renforcer son ancrage dans les matériaux de spécialités à fort contenu technologique", a déclaré le PDG Thierry le Hénaff, cité dans le communiqué.

Après la cession du PMMA, la part des Matériaux de Spécialités dans le chiffre d'affaires d'Arkema passera de 79% à 87% (sur la base des chiffres proforma 2019).

Le groupe qui va reprendre cette activité, l'américain Trinseo, est spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars en 2019 et compte 17 sites de production dans le monde, avec un effectif de 2.700 personnes.

Le projet reste soumis à l'approbation des autorités de la concurrence et à la consultation des représentants du personnel. La finalisation de l'opération est attendue à la mi-2021.

afp/jh