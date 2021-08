Arkema va racheter les adhésifs d'Ashland pour 1,65 md de dollars, l'action flambe

(Actualisation: précisions sur les performances et les chiffres clés de la division Performance Adhesives d'Ashland, sur les synergies attendues par Arkema après la finalisation du rachat de ces actifs, nouveau cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé mardi avoir signé un accord pour acquérir la division Performance Adhesives du groupe américain Ashland, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,65 milliard de dollars, soit environ 1,39 milliard d'euros.

"Ce projet d'acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe, en ligne avec son ambition de devenir à l'horizon 2024 un pur acteur des matériaux de spécialités générant un chiffre d'affaires d'au moins 10 milliards d'euros avec un niveau de marge d'Ebitda d'environ 17% et une résilience améliorée", a indiqué Arkema dans un communiqué.

Il permet aussi à l'industriel français de réviser à la hausse l'objectif de rentabilité de son segment Adhésifs pour le moyen terme. La marge d'Ebitda de ces activités, regroupées sous la marque Bostik, est désormais attendue supérieure à 17% en 2024, pour un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, contre un taux de 16% visé précédemment.

En réaction, l'action Arkema progressait mardi après-midi de 4,9% à 113,15 euros.

Le coût de l'acquisition représente 15 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'Ashland Performance Adhesives estimé pour 2021, après prise en compte du bénéfice fiscal lié à la structure de la transaction, qu'Arkema compte régler intégralement en numéraire. Le chimiste a également indiqué que son ratio dette nette sur Ebitda resterait "bien maîtrisé", à 1,9, une fois l'acquisition finalisée.

Cette année, les activités d'Ashland que souhaite reprendre Arkema devraient réaliser un chiffre d'affaires d'environ 360 millions de dollars, provenant à hauteur de 81% d'Amérique du Nord. L'Ebitda est attendu à 95 millions de dollars, soit une marge correspondante de plus de 26%.

Ces actifs disposent de positions stratégiques aux Etats-Unis dans de multiples applications en forte croissance, en particulier dans les films décoratifs, de protection et de signalisation pour l'automobile et le bâtiment. Ashland Performance Adhesives emploie 330 personnes et exploite six unités de production, principalement situées en Amérique du Nord.

Des synergies attendues

L'intégration des adhésifs de performance d'Ashland aux activités d'Arkema sera source de synergies estimées à 45 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Ces synergies porteront sur "le développement commercial de solutions globalisées sur des secteurs à forte croissance, des synergies d'achats notamment grâce à notre filière acrylique et des optimisations industrielles", a détaillé Arkema. Le chimiste prévoit que le multiple valeur d'entreprise sur Ebitda d'Ashland Performance Adhesives diminue à 8,7 en 2026 en tenant compte de ces synergies.

En outre, l'opération aura un effet positif sur le bénéfice net par action (BNA) d'Arkema dès la première année, avant de l'augmenter de 1 euro d'ici à 2026.

Dans son communiqué, Arkema a précisé que le rachat des adhésifs de performance d'Ashland était soumis à l'approbation des autorités de la concurrence des pays concernés et que le processus légal d'information et de consultation des instances représentatives du personnel serait réalisé avant sa finalisation.

Arkema espère finaliser cette acquisition d'ici "quatre à six mois", a indiqué un porte-parole du chimiste à l'agence Agefi-Dow Jones.

