CORR-BREF-Arkema vise une forte croissance de l'Ebitda au deuxième trimestre 2022

(Bien lire 'deuxième trimestre' et non 'second semestre' dans
le titre)
5 mai (Reuters) - Arkema:
* AU T1, CA DU GROUPE DE 2,9 MDSEUR, EN HAUSSE DE 30% PAR
RAPPORT À
L'AN DERNIER À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS
* AU T1, RÉSULTAT NET COURANT MULTIPLIÉ PAR 2,4 À 376 MEUR,
SOIT
4,96 EUROS PAR ACTION (2,08 EUROS AU 1T'21)
* S'ATTACHERA À GÉRER AU MIEUX LES CHAÎNES
D'APPROVISIONNEMENT ET
À CONTINUER À AJUSTER DE MANIÈRE DYNAMIQUE SES PRIX DE VENTE
* AU T1, EBITDA DE 619 MEUR, EN HAUSSE DE 72,9% PAR RAPPORT AU
1T'21, ET MARGE D'EBITDA EN FORTE PROGRESSION À 21,4%
* À FIN-T1, DETTE NETTE BIEN MAÎTRISÉE À 2.703 MEUR
* VISE AU T2 2022 UN EBITDA EN HAUSSE SENSIBLE PAR RAPPORT À
L'AN
DERNIER
* RÉITÈRE SA CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À ATTEINDRE LES
OBJECTIFS
AMBITIEUX QU'IL S'EST FIXÉS POUR 2024
* VISE EN 2022 À PÉRIMÈTRE CONSTANT, UN EBITDA POUR SES
MATÉRIAUX
DE SPÉCIALITÉS ET POUR LE GROUPE EN LÉGÈRE HAUSSE PAR RAPPORT À
2021
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)