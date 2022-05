CORR-BREF-Arkema vise une forte croissance de l'Ebitda au deuxième trimestre 2022

(Bien lire 'deuxième trimestre' et non 'second semestre' dans le titre)

5 mai (Reuters) - Arkema:

* AU T1, CA DU GROUPE DE 2,9 MDSEUR, EN HAUSSE DE 30% PAR RAPPORT À L'AN DERNIER À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS

* AU T1, RÉSULTAT NET COURANT MULTIPLIÉ PAR 2,4 À 376 MEUR, SOIT 4,96 EUROS PAR ACTION (2,08 EUROS AU 1T'21)

* S'ATTACHERA À GÉRER AU MIEUX LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET À CONTINUER À AJUSTER DE MANIÈRE DYNAMIQUE SES PRIX DE VENTE

* AU T1, EBITDA DE 619 MEUR, EN HAUSSE DE 72,9% PAR RAPPORT AU 1T'21, ET MARGE D'EBITDA EN FORTE PROGRESSION À 21,4%

* À FIN-T1, DETTE NETTE BIEN MAÎTRISÉE À 2.703 MEUR

* VISE AU T2 2022 UN EBITDA EN HAUSSE SENSIBLE PAR RAPPORT À L'AN DERNIER

* RÉITÈRE SA CONFIANCE DANS SA CAPACITÉ À ATTEINDRE LES OBJECTIFS AMBITIEUX QU'IL S'EST FIXÉS POUR 2024

* VISE EN 2022 À PÉRIMÈTRE CONSTANT, UN EBITDA POUR SES MATÉRIAUX DE SPÉCIALITÉS ET POUR LE GROUPE EN LÉGÈRE HAUSSE PAR RAPPORT À 2021