Énergies renouvelables : Arkema et Nippon Shokubai renforcent leurs plans climatiques avec EDF Energy Services

À propos d'American Acryl

American Acryl L.P. est une entreprise commune détenue par NAII et Arkema Inc. American Acryl fabrique de l'acide acrylique dans son usine de Bayport, au Texas, pour le compte de ses propriétaires. NAII et Arkema possèdent également des unités de fabrication dans l'usine de Bayport. Les trois entreprises travaillent en étroite collaboration pour maintenir des opérations sûres et respectueuses de l'environnement.

À propos de Nippon Shokubai America Industries, Inc. (NAII)

Nippon Shokubai America Industries Inc. (NAII) est un fabricant de produits chimiques spécialisés exclusifs en tant que base nord-américaine du groupe Nippon Shokubai. Au Texas, NAII produit des polymères superabsorbants, qui sont principalement utilisés dans les couches jetables, en utilisant de l'acide acrylique et des utilitaires fournis par American Acryl.

À propos d'EDF Energy Services en Amérique du Nord

EDF Energy Services en Amérique du Nord offre une gamme complète de solutions structurées - fourniture d'énergie, transport, produits de gestion des risques et technologie - pour aider les clients à optimiser leurs actifs énergétiques et à être compétitifs sur le marché.

En tant que l'un des principaux fournisseurs de services de production aux centrales électriques tierces en Amérique du Nord, nous fournissons des solutions de gestion de l'énergie, l'approvisionnement en gaz naturel et des services de desk en temps réel aux producteurs d'électricité à travers les États-Unis. Les agrégateurs d'énergie de détail, présents sur l'ensemble des marchés déréglementés, nous font confiance pour l'approvisionnement du marché de gros et les services d'interface ISO. Notre branche "Retail Supply and Services" offre une gamme complète de services aux clients commerciaux et industriels, y compris l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel, les produits renouvelables et les structures d'optimisation du portefeuille énergétique sur les marchés déréglementés d'Amérique du Nord. Notre plateforme de marketing et de négociation offre une couverture complète des produits financiers et physiques dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, des produits environnementaux, des LGN, de la gestion de la congestion, des produits dérivés et des produits financiers du pétrole brut.

Nous faisons partie du groupe EDF, leader mondial des énergies bas carbone, avec un parc de production diversifié basé sur le nucléaire, l'hydraulique, les nouvelles énergies renouvelables et le thermique. Le Groupe EDF est impliqué dans la fourniture d'énergie et de services à environ 40 millions de clients en France et dans le monde.

En septembre, EDF Trading a annoncé la signature d'un accord contraignant d'achat d'actions avec BP pour vendre 100% d'EDF Energy Services. La transaction devrait être conclue à la fin de l'année (sous réserve de certaines approbations réglementaires).