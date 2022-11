Fin de l'incident sur le site de Jarrie d'Arkema, le risque toxique écarté

(Actualisation: fin de l'incident et précisions sur le risque toxique)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé jeudi la fin de l'incident sur son site de Jarrie, basé près de Grenoble.

"A 8h45, un feu d'origine électrique a entrainé quelques explosions dans l'atelier conditionnement chlorate de sodium, suivi d'un nuage de fumée", a indiqué le groupe, en ajoutant que l'incident était "terminé" et que le plan particulier d'intervention, déclenché à 9h20 par la préfecture de l'Isère, avait été levé à 10h23.

"Aucune victime n'est à déplorer" et "aucun déversement de produit ou pollution des eaux n'ont été constatés", a précisé Arkema, en ajoutant qu'aucune toxicité n'avait été relevée à l'extérieur du site, selon la Préfecture.

De plus, "le confinement de la population a été levé, ainsi que toutes les mesures de coupures de circulation aux abords du site", a ajouté le groupe.

Arkema avait annoncé jeudi matin que des "explosions suivies d'un incendie" avaient eu lieu sur l'atelier conditionnement chlorate de sodium de son site de Jarrie. "L'incendie s'est traduit par un dégagement de fumées, visibles depuis l'extérieur du site", avait indiqué Arkema.

"Le plan d'opération interne a été déclenché et les équipes internes de sécurité sont rapidement intervenues, ainsi que les pompiers du service départemental d'incendie et de secours et de la plateforme", avait détaillé Arkema, ajoutant que le personnel de l'unité avait aussitôt procédé à la mise en sécurité des installations.

Les autorités compétentes - direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, mairie, etc. - ont été informées et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident, avait indiqué Arkema.

