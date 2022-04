La chimie française s'inquiète des conséquences de la guerre en Ukraine

Paris (awp/afp) - Après un "beau rebond" en 2021, dopé par la reprise post-Covid et les plans de relance, l'industrie chimique française s'attend à une "croissance modeste" en 2022, déstabilisée par les problèmes d'approvisionnement et de coûts énergétiques liés notamment au conflit en Ukraine.

"La crise énergétique, le conflit russo-ukrainien et la politique +zéro Covid+ en Chine pèsent sur la compétitivité internationale du secteur et laissent augurer une croissance assez modeste en 2020", a déclaré mercredi Luc Benoit-Cattin, président de France Chimie lors d'une conférence de presse.

Pour 2022, l'industrie chimique prévoit une croissance "de 1 à 2%" en volume, après un bond de 5,8% l'an passé (à 97,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires), et une chute de 8,3% en 2020 liée à la crise sanitaire.

"Le conflit ukrainien engendre une vraie phase de déséquilibre" a indiqué M. Benoit-Cattin, même si les effets purement commerciaux liés aux sanctions restent limités étant donné la modestie du chiffre d'affaires de la chimie française en Russie comme en Ukraine.

Le cinquième train de sanctions européennes vis-à-vis de la Russie englobe "les vernis, les peintures et les polymères" a-t-il néanmoins relevé, mais "cela n'est pas extrêmement significatif".

Avec l'explosion des prix du gaz et du pétrole, la chimie s'inquiète surtout des "difficultés de transport" et de la crise logistique qui affecte "fortement" son activité et génère de nombreux surcoûts: le prix des containers entre l'Asie et l'Europe a été multiplié par 6 entre octobre et février, et par 3,6 entre l'Europe et les Etats-Unis, a souligné M. Benoit-Cattin.

Autre répercussion du conflit ukrainien, la "pénurie d'intrants créée des difficultés pour certaines productions": celle de noir de carbone pour la production de caoutchouc, de phosphate pour les détergents, de gaz rares pour les semi-conducteurs, de métaux rares spécifiques (platine..) pour les catalyseurs automobiles.

L'an passé, trois secteurs ont "retrouvé ou dépassé" leur niveau d'avant-crise: la chimie fine pharmaceutique, grâce à la relocalisation en France de la production de principes actifs de médicaments; la chimie minérale (engrais); et les "spécialités chimiques".

En revanche, la chimie organique (plastiques) n'a pas rattrapé le recul de 2020. Le secteur des savons, parfums et produits d'entretien non plus, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,9% contre un recul de 16% en 2020.

120.000 recrutements en cinq ans

Globalement, le rebond de la chimie française en 2021 "ne permet pas de retrouver son niveau pré-crise contrairement à ses concurrentes européennes", résume M. Benoit-Cattin: par rapport à 2019, le chiffre d'affaires 2021 du secteur en Allemagne, numéro un européen, est en hausse de 3,6%, celui de l'Espagne de 4,3%, alors la France reste en recul de 2,8%. Aux Etats-Unis, il n'a pas encore rattrapé non plus, avec un recul de 1,5% par rapport à 2019.

En cause, certains débouchés traditionnels de la chimie qui "sont encore très en retrait par rapport à l'avant-crise": "Dans l'automobile, on est encore 26% en dessous du niveau d'activité de 2019" note-t-il. Dans ses activités liées à l'aéronautique, l'industrie chimique est encore "en recul de 37% par rapport à 2019" après un nouveau recul de 7% en 2021.

Point positif, avec une croissance de 22% des investissements en 2021 (polymères, principes actifs, recyclage chimique) soutenue par le plan de relance et le plan d'investissement, la chimie française, qui emploie quelque 220.600 salariés, prévoit de "recruter 120.000 personnes d'ici cinq ans".

Le plan de relance a aussi permis d'accélérer les projets de décarbonation de l'industrie qui compte notamment sur les chaudières biomasse pour se passer des combustibles fossiles et réduire sa dépendance au gaz importé.

Pour l'avenir, le secteur affiche un objectif de baisse de ses émissions de 26% en 2030 (par rapport à 2015) en travaillant sur "l'efficacité énergétique, la décarbonation de la chaleur et l'abattement des gaz les plus émissifs, notamment le protoxyde d'azote et les HFC".

Pour y parvenir, il prévoit d'investir dans des technologies de rupture pour la production d'hydrogène vert, la capture et valorisation du CO2 et l'électrification des procédés.

afp/al