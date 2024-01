(Alliance News) - Arkle Resources PLC a fait état jeudi de "découvertes significatives" sur son bloc irlandais Aughrim.

La société d'exploration, dont les principaux actifs sont des licences irlandaises d'exploration de l'or et du zinc, a déclaré qu'elle avait identifié des "découvertes anormales" sur le site dans le comté de Wicklow. Des activités de prospection ont révélé la présence de lithium, d'or, d'étain, de tungstène, de cuivre et de terres rares.

L'analyse a révélé jusqu'à 0,09 % d'oxyde de lithium, 26 des 59 échantillons présentant des concentrations supérieures à 0,02 %. Les échantillons de pegmatite présentaient de petits cristaux de spodumène, dont l'un montrait une "concentration significative" de béryllium et d'oxyde de lithium. Selon Arkle, cela indique la présence potentielle de béryllium économique à Aughrim.

Les résultats obtenus dans la zone Ballinglen du bloc ont révélé 0,028 % d'étain et 0,179 % de tungstène, ainsi qu'une présence anormale de 0,08 % d'oxyde de lithium.

L'échantillonnage du site cuprifère de Kingston a donné 0,388 % de cuivre, 0,089 % de plomb, 0,614 % de zinc et du cobalt à 35,6 parties par million.

Des teneurs en or de 0,74 partie par million ont été détectées et le bloc a également révélé des "concentrations significatives" de métaux de terres rares tels que le cérium et le dysprosium.

À la suite de ces "découvertes significatives", Arkle a déclaré qu'elle prévoyait d'entreprendre une exploration géochimique plus poussée des zones présentant des anomalies, ce qui contribuera à "libérer le potentiel" du bloc.

Le président du conseil d'administration, John Teeling, a déclaré : "Ces résultats, associés à la présence d'autres métaux précieux, renforcent la prospectivité de la zone et guideront nos efforts d'exploration ciblés. Nous sommes impatients de passer à une exploration plus détaillée. La perspective supplémentaire de la présence d'or dans la région rend notre analyse en cours encore plus passionnante."

Les actions d'Arkle étaient en hausse de 6,3 % à 0,43 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

