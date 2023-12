Arkle Resources PLC est une société irlandaise qui se consacre à la prospection d'or et de zinc et au développement des ressources. La société détient des intérêts dans 28 licences de prospection en Irlande, dont 17 sont détenues à 100 %. Son projet Mine River Gold détient un bloc de cinq licences d'une superficie d'environ 213,5 kilomètres carrés, qui couvre une zone de minéralisation aurifère connue, qui s'étend le long d'une tendance d'environ 15 kilomètres (km). Les cinq licences du projet se trouvent dans les comtés de Wicklow et de Wexford, dans le sud-est de l'Irlande. Le projet aurifère Inishowen est situé sur la péninsule d'Inishowen dans le comté de Donegal, en Irlande, et comprend deux licences de prospection totalisant environ 84 kilomètres carrés. Le projet Stonepark Zinc est constitué de six licences de prospection contiguës couvrant une superficie d'environ 184 kilomètres carrés.

Secteur Or