Arlo Technologies, Inc. est engagée dans la combinaison de l'infrastructure cloud intelligente et de l'application mobile avec une gamme d'appareils connectés intelligents, qui transforment la façon dont les gens vivent le style de vie connecté. La société est engagée dans la conception de produits, la connectivité sans fil, l'infrastructure en nuage et les capacités d'intelligence artificielle (IA) de pointe axées sur la fourniture d'une expérience de maison intelligente et transparente pour ses utilisateurs. La plateforme en nuage de la société fournit aux utilisateurs des moyens de visibilité et de compréhension pour les aider à protéger et à se connecter en temps réel avec les personnes et les choses qui comptent, à partir de n'importe quel endroit disposant d'une connexion sans fil (Wi-Fi) ou cellulaire. La société opère à travers trois segments : Amériques ; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ; et Asie-Pacifique (APAC).

Secteur Appareils électroniques