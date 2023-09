ARM : Susquehanna démarre la couverture à 'neutre'

Susquehanna a démarré vendredi la couverture du titre Arm avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 48 dollars, estimant que le fabricant de puces était en train d'arriver au bout de son modèle économique.



Dans une note envoyée à ses clients, le broker reconnaît que le groupe britannique a su créer un marché autour des processeurs à faible puissance, s'ouvrant ainsi les portes de l'informatique hyperscale et des microcontrôleurs pour l'automobile.



Le courtier souligne toutefois que son principal marché, celui des téléphones mobiles, affiche désormais une croissance nulle en termes de volumes alors que son second débouché, l'automobile, est lui aussi en voie de saturation.



Au-delà du ralentissement de ses marchés finaux, Susquehanna dit s'inquiéter des risques entourant l'évolution de son modèle basé sur les redevances et de la possibilité d'une contraction de ses marges due à la nécessité de se développer sur d'autres marchés.



