Arm Holdings plc est une société de propriété intellectuelle dans le domaine des semi-conducteurs. La société développe et concède des licences de propriété intellectuelle pour divers appareils dans le monde entier et fournit des outils de développement qui accélèrent le développement de produits, des capteurs aux smartphones en passant par les serveurs. Ses unités centrales de traitement (CPU) et la nomenclature des propriétés et des unités (NPU) comprennent Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Neoverse, Ethos et SecurCore. Elle fournit des processeurs IP, offrant une gamme de cœurs pour répondre aux exigences de performance, de puissance et de coût de chaque appareil, des capteurs de l'internet des objets aux supercalculateurs, et des smartphones et ordinateurs portables aux véhicules autonomes. Sa technologie graphique et de caméra améliore l'expérience visuelle sur toute une gamme d'appareils, y compris les smartphones grand public et haute performance, les tablettes basées sur Android OS et les téléviseurs numériques. Elle fournit des solutions de mise en œuvre de la propriété intellectuelle physique et du processeur pour répondre aux exigences de performance, de puissance et de coût de tous les marchés d'application.