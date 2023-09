Les actions d'Arm Holdings et d'Instacart ont accentué leurs pertes récentes vendredi, après que les analystes ont donné des notes mitigées aux deux sociétés qui ont récemment procédé à des introductions en bourse très attendues.

Arm était en baisse de 1,7 % à 51,23 $. Plus tôt, il a plongé jusqu'à 50,35 $, en dessous du prix de 51 $ fixé lors de son introduction en bourse le 13 septembre.

Arm a fait un bond le premier jour de son entrée à Wall Street et a chuté tous les jours depuis lors.

L'application de livraison d'épicerie Instacart, anciennement connue sous le nom de Maplebear, a chuté de 2,1 % à 30,02 $, légèrement au-dessus du prix de 30 $ fixé lors de son introduction en bourse lundi.

Les faibles performances des actions d'Arm et d'Instacart depuis leurs débuts sur le marché renforcent les doutes quant à la reprise espérée des introductions en bourse, après une période d'inactivité de plus de 18 mois.

Dans une note à la clientèle, l'analyste Jake Fuller de BTIG a attribué à Instacart une note "neutre" et a averti que la société est confrontée à la forte concurrence de DoorDash et d'Uber Technologies sur le marché en lente expansion de la livraison d'épicerie.

Dans une autre note, les analystes de Susquehanna ont attribué à Arm une note "neutre" et un objectif de prix de 48 dollars, affirmant que le concepteur de puces "semble pousser les taux de redevance à la limite, tout en ajoutant des revenus de "sous-systèmes" à marge plus faible".

Cela fait suite à une note de Bernstein "sous-performance" avec un objectif de prix de 46 $ plus tôt cette semaine, et à un "hold" attribué à Arm par Needham and Company le 16 septembre.

Les évaluations neutres et négatives des actions sont beaucoup moins courantes à Wall Street que les recommandations d'achat ou d'autres évaluations positives. Sur plus de 10 000 recommandations actuelles d'analystes pour les sociétés du S&P 500, 56 % sont positives, 39 % sont neutres et 5 % sont négatives, selon les données de LSEG.

Pendant ce temps, les actions de Klaviyo, qui a fait ses débuts mercredi, ont chuté de 1,8 % à 33,12 $. L'action de la société d'automatisation du marketing reste toutefois supérieure au prix d'introduction en bourse de 30 dollars.

Les baisses d'Arm, d'Instacart et de Klaviyo vendredi contrastent avec la hausse de 0,3 % du Nasdaq. (Reportage de Noel Randewich ; édition de Lance Tupper et Kirsten Donovan)