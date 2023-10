Plusieurs maisons de courtage de Wall Street ont commencé à couvrir Arm Holdings avec leurs meilleures notes lundi, affirmant que la domination du concepteur de puces sur le marché des smartphones et son potentiel d'expansion dans les centres de données pourraient stimuler la croissance des bénéfices.

L'avalanche de recommandations a marqué la fin de la période de calme pour les quelque 30 banques qui ont souscrit à l'introduction en bourse d'Arm, qui a levé 4,87 milliards de dollars pour son propriétaire SoftBank Group le mois dernier, lors de la plus importante cotation de l'année.

Les notes "achat" ou équivalentes, émanant de courtiers tels que J.P. Morgan et Goldman Sachs, constituent un vote de confiance pour le plan d'Arm visant à accroître ses revenus en facturant des redevances plus élevées et en augmentant sa part des marchés de l'informatique dématérialisée et de l'automobile.

La croissance de l'entreprise britannique a été freinée l'année dernière par l'effondrement du marché des smartphones, sur lequel elle détient 99 % des parts des appareils Android de Google et iOS d'Apple.

"Nous pensons qu'Arm va non seulement renforcer sa présence sur le marché des smartphones, principalement grâce à des taux de redevance plus élevés, mais aussi étendre sa portée à des applications pour lesquelles elle est sous-indexée", a déclaré Goldman Sachs, qui a fixé un objectif de prix de 62 dollars.

D'autres maisons de courtage, dont Citi, Deutsche Bank, Mizuho et TD Cowen, ont fixé des objectifs de prix dans une fourchette de 60 à 70 dollars, l'opinion la plus optimiste étant celle de J.P. Morgan. Les actions d'Arm ont clôturé pour la dernière fois à 54,08 dollars, soit environ deux dollars de moins que leur prix d'introduction en bourse.

TD Cowen a déclaré qu'Arm était confrontée à certains défis liés à la faiblesse du marché des smartphones, mais que ses revenus actuels représentaient une "sous-monétisation de son importance pour l'industrie".

Citi a prédit qu'Arm pourrait devenir l'une des grandes entreprises de puces à la croissance la plus rapide, avec une augmentation annuelle composée des revenus de 18 % jusqu'à l'année fiscale 2027.

Une telle croissance profiterait à SoftBank, qui a déclaré aux investisseurs avant l'introduction en bourse d'Arm qu'elle prévoyait de rester actionnaire majoritaire de l'entreprise qu'elle considère comme son joyau.

Toutefois, certains courtiers, dont HSBC, ont appelé à la prudence, affirmant que les actions d'Arm pourraient rester dans une fourchette, car l'incertitude quant à la reprise du marché des smartphones pèse sur les bénéfices.

Avant lundi, seuls les analystes des maisons de courtage qui n'avaient pas travaillé sur l'introduction en bourse d'Arm étaient autorisés à émettre des recommandations sur l'action, et leur opinion était généralement plus sceptique. Trois d'entre eux ont initié Arm avec une note de "conserver" et l'autre avec une note de "vendre fortement", selon les données de LSEG.

Mais à 8 heures du matin lundi, au moins 15 sociétés de courtage ont commencé à couvrir Arm avec une note moyenne de "acheter" et un objectif de prix médian de 60 $.