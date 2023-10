Un gazoduc sous-marin reliant la Finlande et l'Estonie a été fermé tôt dimanche après une chute de pression inhabituelle probablement causée par une fuite, ont déclaré la société finlandaise Gasgrid et l'opérateur estonien Elering.

Gasgrid a déclaré que la cause n'était pas encore connue, mais que l'approvisionnement en gaz était stable pour le moment.

"Je ne veux pas spéculer sur la cause de la fuite", a déclaré Janne Gronlund, cadre supérieur de Gasgrid, à Reuters.

Il a ajouté que le gazoduc avait été isolé afin d'éviter que davantage de gaz ne s'échappe.

Le gazoduc Balticconnector, d'une longueur de 77 kilomètres entre Inkoo en Finlande et Paldiski en Estonie, traverse le golfe de Finlande, un bras de la mer Baltique qui s'étend à l'est dans les eaux russes et se termine dans le port de Saint-Pétersbourg.

En 2022, les gazoducs Nord Stream, plus importants, qui passent sous la mer Baltique entre la Russie et l'Allemagne, ont été endommagés par des explosions qui, selon les autorités, étaient des actes de sabotage délibérés.

La chute de pression de dimanche a été enregistrée juste avant 2 heures du matin heure locale (2300 GMT) par Gasgrid en Finlande et par l'opérateur du système de transmission de gaz estonien Elering, a déclaré la société finlandaise.

Le gazoduc, qui peut exporter dans les deux sens en fonction de la demande, transportait un volume d'environ 30 gigawattheures de gaz par jour de la Finlande vers l'Estonie au moment de l'incident, a déclaré M. Gronlund.

Elering a indiqué que les consommateurs estoniens recevraient du gaz de la Lettonie voisine. (Reportage de Terje Solsvik ; Rédaction de Toby Chopra et Barbara Lewis)