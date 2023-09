Les actions d'Arm Holdings ont chuté pour la quatrième séance consécutive mercredi, après les excellents débuts du concepteur de puces sur le marché la semaine dernière, et l'intérêt des vendeurs à découvert s'est accru.

L'action a atteint son niveau le plus bas à 52,24 dollars, soit environ 2 % de plus que le prix de l'offre publique initiale de 51 dollars lors de la plus importante introduction en bourse de l'année, jeudi dernier. Les actions ont baissé de 4,2 % à 52,85 dollars.

L'application de livraison de produits alimentaires Instacart est entrée en bourse mardi et la société d'automatisation du marketing Klaviyo a ouvert mercredi 22,5 % au-dessus du prix de son introduction en bourse.

Les actions d'Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, étaient en baisse de 5,9 % à 31,71 dollars.

Dans une indication de l'intérêt des vendeurs à découvert pour les paris sur Arm, 8,83 millions d'actions du concepteur de puces nouvellement cotées sont "en prêt", ce qui représente environ 5 % du flottant de l'action, a déclaré mercredi la société de données et d'analyse Ortex. Cela représente une augmentation par rapport aux 5,12 millions d'actions prêtées, soit 2,7 % du flottant, mardi.

Les vendeurs à découvert doivent emprunter une action pour la vendre à découvert, et la relation entre les actions prêtées et les actions vendues à découvert est normalement assez étroite, a déclaré Ortex.

Arm et Instacart ont été "gonflés à bloc pour l'introduction en bourse", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Les gens ont acheté les actions. Certains se retournent instantanément et vendent les actions pour réaliser les bénéfices qu'ils peuvent obtenir après un jour ou deux", alors que les actions établissent une base, a-t-il noté.

Arm a également un nombre limité d'actions cotées en bourse, SoftBank détenant une participation d'environ 90 %. Lors de ses débuts sur le marché, l'action a clôturé à 63,59 dollars, soit environ 25 % de plus que le prix de l'introduction en bourse.

Les transactions sur les options nouvellement cotées d'Arm ont été très actives mercredi, avec un penchant pour les options de vente. Les options de vente confèrent le droit de vendre des actions à une date ultérieure et sont généralement utilisées pour se défendre ou parier sur de nouvelles baisses des actions.

Quelque 26 000 contrats avaient changé de mains à 11h30 (1530 GMT), dont environ 15 000 options de vente. Les options de vente qui permettraient de se prémunir contre une chute de l'action en dessous de 50 dollars et de 52,50 dollars d'ici la mi-octobre constituaient les deux blocs les plus importants de contrats ouverts dans les options Arm, selon les données du service d'analyse d'options Trade Alert. (Rapport de Caroline Valetkevitch et Lewis Krauskopf ; rapport complémentaire de Saqib Iqbal Ahmed ; édition de Lance Tupper et Richard Chang)