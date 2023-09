Les détaillants et les producteurs de denrées alimentaires en France devront conclure les négociations annuelles sur les prix avant le 15 janvier, au lieu de la date limite traditionnelle du 1er mars, en vertu d'un projet de loi que le gouvernement français transmettra au Parlement mercredi.

Alors que dans la plupart des pays, les détaillants et les producteurs ajustent régulièrement les prix des denrées alimentaires et d'autres produits, la législation française prévoit une période de trois mois pendant laquelle ces négociations peuvent avoir lieu, généralement entre le 1er décembre et le 1er mars de chaque année.

Cependant, une augmentation moyenne de 10 % convenue pour cette année a bloqué les prix à un niveau élevé dans les supermarchés français, alors même que les prix mondiaux des denrées alimentaires ont chuté.

Cette situation a incité les consommateurs à réduire leurs achats et le gouvernement s'est efforcé d'inciter les détaillants et les producteurs à réduire leurs prix.

Dans l'espoir de faire baisser plus rapidement les prix pour les consommateurs, le nouveau projet de loi du gouvernement, qui a été communiqué aux journalistes mardi, avance la date limite de 2024 au 15 janvier.

Une source gouvernementale du ministère des finances a déclaré que certaines entreprises n'avaient pas attendu le projet de loi et avaient déjà commencé à négocier depuis que le ministre des finances, Bruno Le Maire, avait déclaré à la fin du mois d'août que la date limite serait avancée.

Le projet de loi couvre les entreprises dont le chiffre d'affaires en France est d'au moins 150 millions d'euros, ou 1 milliard sur une base consolidée, ce qui inclut effectivement 75 des plus grands producteurs de denrées alimentaires qui fabriquent plus de 50 % de ce que les consommateurs français achètent au supermarché.

Par ailleurs, les distributeurs français Carrefour et E-Leclerc ont déclaré mardi qu'ils vendraient le carburant automobile à prix coûtant, sous la pression du gouvernement qui souhaite réduire les prix à la pompe à la suite de la récente flambée des prix du pétrole brut sur le marché mondial. (Reportage de Leigh Thomas ; Rédaction de Paul Simao)