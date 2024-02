Armada Acquisition Corp. I est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La société a l'intention de se concentrer sur les entreprises cibles qui fournissent des services technologiques à l'industrie des services financiers (FinTec) et qui offrent des solutions de paiement numérique, en ligne ou mobile, des services de traitement et de passerelle, une technologie de point de vente, des plateformes d'engagement des consommateurs et des solutions de commerce électronique et de fidélisation. La société n'est pas engagée dans des opérations commerciales et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings