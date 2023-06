Armada Mercantile Ltd. est une société de services financiers qui se concentre sur les services de banque d'affaires principalement par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Armada Group USA, Inc. La société opère dans une gamme de secteurs diversifiés, tels que les ressources naturelles, les voyages, l'aviation, la technologie, l'alimentation, la banque, la finance, l'énergie et les télécommunications. Ses services comprennent le conseil, le financement commercial et les services de courtage. La société fournit également des prêts d'argent privé aux courtiers et aux emprunteurs dans le domaine de l'immobilier commercial. Elle fournit des solutions de flux de trésorerie, qui comprennent l'affacturage de factures, le financement de la chaîne d'approvisionnement et le financement de lignes de revenus.

Secteur Services financiers aux entreprises