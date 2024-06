Armadale Capital PLC - investisseur de projets de ressources naturelles axés sur l'Afrique et basés à Londres - annonce que les premiers résultats d'analyse à Canyon Silver ont confirmé des teneurs en minéralisation d'argent et de plomb allant jusqu'à 1 010 grammes par tonne d'argent et 18 % de plomb. Un échantillon de minéralisation sulfurée a été prélevé dans les puits numéro 2 et numéro 3 et les deux échantillons ont produit des teneurs élevées. En outre, la majorité des fonds de souscription de 650 000 GBP a été reçue.

Cours actuel de l'action : 0,72 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 40

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

